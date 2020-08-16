Max Gradel kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? Kariyeri?

Teknik direktörü Rıza Çalımbay ile nikah tazeleyen Sivasspor transferde de önemli bir ismi kadrosuna kattı. Uzun yıllar boyunca Fransa Liginde top koşturan oyuncu Max Gradel ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Bu kapsamda Max Gradel kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? sorularının cevapları merak ediliyor. İşte detaylar...

MAX GRADEL KİMDİR?

Fildişi Sahilli oyuncu Max Gradel,30 Kasım 1987'de Abidjan kentinde dünyaya geldi. Max-Alain Gradel, kariyerine İngiltere'nin Leicester City takımının altyapısında başladı. Ardından sırasıyla Bournemouth, Leeds United ve Saint-Etienne gibi takımların formasını giyen Max Gradel, son 2 sezondur Toulouse formasını terletti.

Kariyerinde 389 maçta forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, 97 kez gol sevinci yaşarken, 51 de asist yaptı. Max Gradel 75 kez de ülkesinin milli takım formasını giydi.

KAÇ YAŞINDA?

30 Kasım 1987 tarihinde dünyaya gelen Max Gradel 32 yaşındadır.

HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Fildişi Sahilli oyuncu Max Gradel, çoğunlukla sol kanat mevkinde oynuyor. Ayrıca sağ kanat ve santrafor pozisyonlarda da oynayabilmektedir.

KARİYERİ

Kariyerinde 389 maçta forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, 97 kez gol sevinci yaşarken, 51 de asist yaptı. Max Gradel 75 kez de ülkesinin milli takım formasını giydi.

Bournemouth, Leeds United ve Saint-Etienne, Toulouse takımlarında forma giydi.