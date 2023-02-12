Max Guthrie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Guthrie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max Guthrie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Max Guthrie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Max Guthrie 1 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Max Guthrie Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Max Guthrie, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayr United FC futbol takımında oynamaktadır. Ayr United FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Max Guthrie'nin Ayr United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Max Guthrie Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Max Guthrie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Max Guthrie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Max Guthrie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Ayr United

Max Guthrie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Max Guthrie şuan Ayr United FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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