Max Hutchison kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Hutchison Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max Hutchison adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Max Hutchison Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Max Hutchison 16 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Max Hutchison Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Larne FC futbol takımında oynamaktadır. Larne FC takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Max Hutchison'nin Larne FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Max Hutchison Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Max Hutchison isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Max Hutchison Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Max Hutchison futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

5 Ağustos 2022 yılında Larne FC

Max Hutchison Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Max Hutchison şuan Larne FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.