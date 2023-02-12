Max Johnston kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Johnston Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max Johnston adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Max Johnston Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Max Johnston 26 Aralık 2003 tarihinde Middlesbrough şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Max Johnston Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Max Johnston, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Motherwell FC futbol takımında oynamaktadır. Motherwell FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Max Johnston'nin Motherwell FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Max Johnston Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Max Johnston isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Max Johnston Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Max Johnston futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Motherwell B

1 Temmuz 2021 yılında Motherwell FC

1 Eylül 2021 yılında Queen o. t. S.

6 Mayıs 2022 yılında Motherwell FC

6 Eylül 2022 yılında Cove Rangers FC

1 Ocak 2023 yılında Motherwell FC

Max Johnston Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Max Johnston şuan Motherwell FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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