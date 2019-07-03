Max Kruse: En doğru karar Fenerbahçe'de olmaktı

Fenerbahçe'nin yeni transfer Max Kruse, sarı lacivertli kulübün televizyonuna imza töreni sonrası açıklamalarda bulundu.

Kendini harika hissettiğini dile getiren Kruse, "Kendimi harika hissediyorum. İlk izlenimimin çok olumlu olduğunu söyleyebilirim. Stadı ilk defa gezdim ve burada olmak, bu harika atmosferi hissedebilmek inanılmazdı. Çok heyecanlı olduğumu söyleyebilirim. Taraftarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Umarım ilk golümü çok erken atarım. Stadı gezdim fakat taraftarın doldurduğu stadı görmek için sabırsızlanıyorum. Geçen seneden çok daha iyi bir sene olacağını ümit ediyorum. Böylesine harika bir kulüp, camia ve takım çok daha iyi yerlere gitmeyi ve çok daha büyük başarılar kazanmayı hak ediyor" dedi.

"10 NUMARA ÇOK ÖNEMLİ"

10 numaralı formayı giymesinin kendisini gururlandırdığını kaydeden Kruse, "Birçok efsanenin Fenerbahçe'de 10 numarayı taşıdığını biliyorum ve bunu taşımak bana da nasip oldu. Hem benim için hem de kulüp için 10 numara çok çok önemli. Umarım ki bu kulübün çok önemli parçası olurum ve büyük başarılara imza atarım" ifadelerini kullandı.

Tolgay Arslan ve Tolga Ciğerci'yi önceden tanıdığını söyleyen Max Kruse, şöyle konuştu: "Türkiye'den Tolgay Arslan'ı çok iyi tanıyorum. Hamburg'dan tanışıyoruz ve gelmeden önce onunla konuştum. Buranın harika bir şehir olduğunu ve inanılmaz bir kulüp olduğunu belirtti. Bir araya geleceğimiz için çok mutluyum. Ayrıca Tolga Ciğerci'yi de tanıyorum. Şimdilik bu iki isim dışında bizzat tanıdığım isim yok ama bu akşam bütün takımla bir araya geleceğim. Herkesle tek tek tanışacağım, bunun için sabırsızlanıyorum."

"FENERBAHÇE BENİ ÇOK İSTEDİ"

Max Kruse, "Fenerbahçe'ye geleceğimi söylediğimde tepkiler çok olumluydu. Ayrıca arkadaşlarım gurur duydu. Onlar kalbimin sesini dinlememi istediler. Fenerbahçe gerçekten beni çok istedi ve buranın ne kadar ünlü ve Avrupa çapında bilinen, aynı zamanda Türkiye'deki en büyük kulüp olduğunu söylediler. Gerçekten buraya geldiğim için mutluyum, doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum" diye konuştu.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoya ilişkin yorum yapan Kruse, "O videoyu menajerimle birlikte hazırladık. Fenerbahçe'de geçmiş dönemlerde forma giyen isimlere yer verdik. Aynı zamanda ben de yer aldım. Beğenilmesine çok sevindim." diyerek sözlerini noktaladı.

Kruse ayrıca, verdiği en doğru kararın Fenerbahçe'ye gelmek olduğunu ve sarı lacivertli camianın hem Avrupa çapında hem de Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu dile getirdi.

(FOTOĞRAFLI)

DHA