Max Kruse kimdir, Kaç yaşındaadır, Aslen nerelidir, Futboldaki karıyeri ne? Fenerbahçe yıldız futbolcu Max Kruze'yi tranfer ettmesinden sonra, futbol severler Max Kruse'nin kim olduğunu merak etmeye başladı Max Kruse kimdir, Kaç yaşındaadır, Aslen nerelidir, Futboldaki karıyeri ne? İşte detaylar

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Max Kruse kimdir? sorusu, yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından gündeme geldi. Max Kruse, "Önümüzdeki üç yıl boyunca Fenerbahçe'nin efsanelerle dolu listesine girebilmek için çok çalışacağım" dedi. peki Max Kurse kimdir, Kaç yaşındaadır,aAslen nerelidir, Futboldaki karıyeri ne? İşte detaylar MAX KRUSE KİMDİR? Maximilian "Max" Kruse 19 Mart 1988'de Reinbek, Almanya'da doğdu. Werder Bremen takımında forvet pozisyonunda görev yapan Alman millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2006 yılında Werder Bremen II kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Werder Bremen, FC St. Pauli, FC St. Pauli II, SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg, Werder Bremen kulüplerinde oynadı. Etiketler : fenerbaçe, kimdir, Max Kurse



