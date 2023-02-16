Max Kulke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Kulke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max Kulke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Max Kulke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Max Kulke 10 Kasım 2000 tarihinde Görlitz şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Max Kulke Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eurosportsmanagement GmbH yapmaktadır. Max Kulke, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Dresden futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Dresden takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Max Kulke'nin Dynamo Dresden ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Max Kulke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Max Kulke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Max Kulke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Max Kulke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında D. Dresden U17

1 Temmuz 2017 yılında D. Dresden U19

1 Temmuz 2019 yılında Dresden

11 Ocak 2022 yılında ZFC Meuselwitz

30 Haziran 2022 yılında Dresden

Max Kulke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Max Kulke şuan Dynamo Dresden takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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