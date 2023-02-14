Max Meyer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Meyer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max Meyer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Max Meyer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Max Meyer 18 Eylül 1995 tarihinde Oberhausen şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Almanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Maximilian Meyer şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Max Meyer Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Max Meyer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Luzern futbol takımında oynamaktadır. FC Luzern takımına 24 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Max Meyer'nin FC Luzern ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Max Meyer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/meyer_max7

http://instagram.com/maxmeyer95

http://www.facebook.com/OfficialMaxMeyer?fref=ts

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Max Meyer Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Max Meyer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 20.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Max Meyer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Max Meyer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında RW Oberh. Alt.

1 Temmuz 2004 yılında Duisburg Alt.

1 Temmuz 2009 yılında Schalke 04 Alt.

1 Temmuz 2010 yılında Schalke 04 U17

1 Ocak 2012 yılında Schalke 04 U19

1 Ocak 2013 yılında Schalke

2 Ağu 2018 yılında Crystal Palace

27 Ocak 2021 yılında Köln

2 Eylül 2021 yılında Fenerbahçe

31 Ocak 2022 yılında Midtjylland

30 Haziran 2022 yılında Fenerbahçe

24 Ağu 2022 yılında FC Luzern

Max Meyer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Max Meyer şuan FC Luzern takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Max Meyer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Sardegna Oberhausen (2000-2002), Rot-Weiß Oberhausen (2002-2004), MSV Duisburg (2004-2009), FC Schalke 04 (2009-12/2012)

Almanya takımında 18 numaralı formasıyla 13 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 10 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 7 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 14 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 24 Ağu 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 9 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 10 numaralı formasıyla 15 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Almanya Olimpiyat takımında 7 numaralı formasıyla 4 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 4 gol atmıştır.

Almanya U15 takımında 10 numaralı formasıyla 11 Kasım 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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