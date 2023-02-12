Max Ram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Ram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Max Ram kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Max Ram ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Max Ram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Ram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Max Ram

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max Ram adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Max Ram Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Max Ram 27 Kasım 2000 tarihinde Leicester şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Max Benjamin Ram şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Max Ram Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Max Ram, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inverness Caledonian Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Inverness Caledonian Thistle FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Max Ram'nin Inverness Caledonian Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Max Ramboyu ve yaşı kaç

Max Ram Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Max Ram isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Max Ram Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Max Ram futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Nottingham U18

1 Temmuz 2018 yılında Nottingham U21

1 Temmuz 2020 yılında Stratford Town

4 Ağu 2021 yılında Wycombe B

19 Kasım 2021 yılında Hungerford

18 Ocak 2022 yılında Wycombe B

1 Temmuz 2022 yılında Inverness Cal.

Max Ram kimdir

Max Ram Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Max Ram şuan Inverness Caledonian Thistle FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Leicester City,
Nottingham Forest

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Max Ram nereli

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