Max Reinthaler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Reinthaler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Max Reinthaler kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Max Reinthaler ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Max Reinthaler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Reinthaler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max Reinthaler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Max Reinthaler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Max Reinthaler 22 Mart 1995 tarihinde Bolzano/Bozen şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Max Reinthaler Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Players Factory yapmaktadır. Max Reinthaler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wehen Wiesbaden futbol takımında oynamaktadır. Wehen Wiesbaden takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Max Reinthaler'nin Wehen Wiesbaden ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Max Reinthalerboyu ve yaşı kaç

Max Reinthaler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Max Reinthaler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Max Reinthaler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Max Reinthaler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Udinese Altyapı

1 Temmuz 2012 yılında Udinese U19

1 Eylül 2013 yılında TSV Gersthofen

1 Nisan 2014 yılında Rydaholms GoIF

22 Temmuz 2014 yılında Augsburg

1 Temmuz 2016 yılında FC Augsburg II

1 Temmuz 2018 yılında Hansa Rostock

1 Temmuz 2021 yılında FSV Zwickau

1 Temmuz 2022 yılında Wehen Wiesbaden

Max Reinthaler kimdir

Max Reinthaler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Max Reinthaler şuan Wehen Wiesbaden takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bozner FC, FC Südtirol - Alto Adige (-2009), Udinese Calcio (2009-2012)

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Max Reinthaler nereli

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