Max Rosenfelder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Rosenfelder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max Rosenfelder adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Max Rosenfelder Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Max Rosenfelder 10 Şubat 2003 tarihinde Freiburg im Breisgau şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Maximilian Rosenfelder şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Max Rosenfelder Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Max Rosenfelder, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Freiburg II futbol takımında oynamaktadır. SC Freiburg II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Max Rosenfelder'nin SC Freiburg II ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Max Rosenfelder Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Max Rosenfelder isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Max Rosenfelder Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Max Rosenfelder futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Freiburg Alt.

1 Temmuz 2018 yılında SC Freiburg U17

1 Temmuz 2020 yılında SC Freiburg U19

1 Temmuz 2021 yılında SC Freiburg II

Max Rosenfelder Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Max Rosenfelder şuan SC Freiburg II takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Max Rosenfelder Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Almanya U19 takımında 5 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 4 numaralı formasıyla 7 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 15 numaralı formasıyla 10 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 4 numaralı formasıyla 5 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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