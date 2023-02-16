Max Sprang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Sprang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max Sprang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Max Sprang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Max Sprang 4 Temmuz 2000 tarihinde Ribnitz-Damgarten şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Max Sprang Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lowens Sport yapmaktadır. Max Sprang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FSV Zwickau futbol takımında oynamaktadır. FSV Zwickau takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Max Sprang'nin FSV Zwickau ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Max Sprang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Max Sprang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Max Sprang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Max Sprang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FCM Schwerin U19

1 Temmuz 2017 yılında FSV Zwickau

Max Sprang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Max Sprang şuan FSV Zwickau takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Gelb-Blau Damgarten, PSV Ribnitz-Damgarten, FC Pommern Stralsund, SV Hafen Rostock, FC Mecklenburg Schwerin (-2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.