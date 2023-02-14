Max Veloso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Veloso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max Veloso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Max Veloso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Max Veloso 27 Mart 1992 tarihinde Neuchâtel şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İsviçre,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Max Veloso Alves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Max Veloso Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Atlas Entertainment & Advisory yapmaktadır. Max Veloso, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neuchâtel Xamax FCS futbol takımında oynamaktadır. Neuchâtel Xamax FCS takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Max Veloso'nin Neuchâtel Xamax FCS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Max Veloso Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vel0_z/

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Max Veloso Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Max Veloso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Max Veloso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Max Veloso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Xamax

1 Temmuz 2010 yılında FC Biel-Bienne

30 Haziran 2011 yılında Xamax

27 Ocak 2012 yılında FC Sion

10 Şubat 2012 yılında FC Vaduz

30 Haziran 2012 yılında FC Sion

1 Temmuz 2012 yılında FC Sion U21

1 Temmuz 2013 yılında FC Sion

1 Temmuz 2014 yılında Lausanne-Sport

30 Haziran 2015 yılında FC Sion

1 Temmuz 2015 yılında FC Sion U21

12 Eylül 2015 yılında Neuchâtel Xamax

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2020 yılında FC Sheriff

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Neuchâtel Xamax

Max Veloso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Max Veloso şuan Neuchâtel Xamax FCS takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Max Veloso Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsviçre U21 takımında 17 numaralı formasıyla 14 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 11 numaralı formasıyla 31 Ağu 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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