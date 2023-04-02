Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!

Formula 1 sezonunun üçüncü yarışı Avustralya Grand Prix'inde Hollandalı Red Bull'un pilotu Max Verstappen birinci oldu.

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Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!

Dünya'nın en çok takip edilen motor sporlarından olan Formula1 üçüncü yarışını Avustralya Gran Prix'inde gerçekleştirdi. Heyecanlı geçen yarışta birçok kaza yaşandı. 5 bin 278 metre uzunluğundaki Albert Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışı 2:32:38.371'lik derecesiyle Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!

VERSTAPPEN İKİNCİ KEZ YARIŞI KAZANDI

Pole pozisyonda başlayan Verstappen bu sezon ikinci kez yarışı kazandı. Yarışı Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton ikinci tamamlarken, bu sezon ilk kez podyuma çıktı. Aston Martin'in İspanyol pilotu Fernando Alonso da üçüncü oldu. Günün pilotu Red Bull'un Meksikalı sürücüsü Sergio Perez seçildi. Pierre Gasly, Esteban Ocon, Nyck De Vries, Logan Sargeant, Kevin Magnussen, George Russell, Alexander Albon ve Charles Leclerc ise yarışı tamamlayamadı. Formula 1'de sezonun dördüncü yarışı Azerbaycan Grand Prix'si, 30 Nisan'da düzenlenecek.

Avustralya Grand Prix'si sonrasında oluşan pilotlar ve takımlar sıralamasında ilk 5'i
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!

Pilotlar
1 - Max Verstappen: 69 puan
2 - Sergio Perez: 54 puan
3 - Fernando Alonso: 45 puan
4 - Lewis Hamilton: 38 puan
5 - Carlos Sainz: 20 puan
5 - Lance Stroll: 20 puan

Takımlar
1 - Red Bull: 123 puan
2 - Aston Martin: 65 puan
3 - Mercedes: 56 puan
4 - Ferrari: 26 puan
5 - McLaren: 12 puan

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