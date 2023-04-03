Max Voigt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Voigt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max Voigt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Max Voigt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Max Voigt 8 Temmuz 2004 tarihinde Oberkotzau şehrinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Max Voigt Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Max Voigt, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RasenBallsport Leipzig U19 futbol takımında oynamaktadır. RasenBallsport Leipzig U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Max Voigt'nin RasenBallsport Leipzig U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Max Voigt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Max Voigt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında RB Leipzig Alt.
1 Temmuz 2020 yılında RB Leipzig U17
1 Temmuz 2021 yılında RB Leipzig U19
Max Voigt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Max Voigt şuan RasenBallsport Leipzig U19 takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SpVgg 1912 Oberkotzau, SpVgg Bayern Hof (-2018), RasenBallsport Leipzig (2018-)
Max Voigt Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Almanya U18 takımında 2 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
Almanya U17 takımında 2 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
Almanya U16 takımında 2 numaralı formasıyla 9 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
Almanya U15 takımında 22 numaralı formasıyla 9 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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