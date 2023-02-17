Max Watson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Watson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Max Watson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Max Watson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Max Watson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Watson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max Watson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Max Watson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Max Watson 3 Şubat 1996 tarihinde Bankeryd şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İsveç,İngiltere uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Max Watson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Max Watson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Maribor futbol takımında oynamaktadır. NK Maribor takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Max Watson'nin NK Maribor ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Max Watsonboyu ve yaşı kaç

Max Watson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Max Watson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Max Watson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Max Watson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında J-Södra IF

31 Mart 2016 yılında Norrby

1 Aralık 2016 yılında J-Södra IF

17 Şubat 2017 yılında Norrby

1 Aralık 2017 yılında J-Södra IF

21 Mart 2019 yılında Mjällby AIF

30 Kasım 2019 yılında J-Södra IF

1 Ocak 2020 yılında Mjällby AIF

11 Ocak 2022 yılında NK Maribor

Max Watson kimdir

Max Watson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Max Watson şuan NK Maribor takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bankeryds SK, Jönköpings Södra IF

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Max Watson nereli

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