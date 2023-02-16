Max Wegner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Wegner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max Wegner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Max Wegner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Max Wegner 24 Mart 1989 tarihinde Lübbecke şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Max Wegner Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KICK OFF Consulting GmbH yapmaktadır. Max Wegner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfB Oldenburg futbol takımında oynamaktadır. VfB Oldenburg takımına 13 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Max Wegner'nin VfB Oldenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Max Wegner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Max Wegner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Max Wegner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Max Wegner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Bielefeld U19

1 Temmuz 2007 yılında Hannover 96 U19

1 Temmuz 2008 yılında Hannover 96 II

1 Temmuz 2009 yılında Wilhelmshaven

1 Temmuz 2011 yılında W. Bremen II

10 Temmuz 2015 yılında Aue

22 Ağu 2017 yılında SF Lotte

1 Temmuz 2018 yılında SV Meppen

31 Ocak 2019 yılında RW Essen

4 Temmuz 2019 yılında Düsseldorf II

13 Ağu 2020 yılında VfB Oldenburg

Max Wegner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Max Wegner şuan VfB Oldenburg takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Lübbecke (1998-2003), SV Schnathorst (2003-2005), Arminia Bielefeld (2005-2007), Hannover 96 (2007-2008)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.