Max Weiss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Weiss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Max Weiss kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Max Weiss ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Max Weiss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Weiss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max Weiss adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Max Weiss Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Max Weiss 15 Haziran 2004 tarihinde Speyer şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Max Weiss Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMS Sportconsulting GmbH yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karlsruhe futbol takımında oynamaktadır. Karlsruhe takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Max Weiss'nin Karlsruhe ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Max Weissboyu ve yaşı kaç

Max Weiss Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Max Weiss isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Max Weiss Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Max Weiss futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Karlsruhe Alt.

1 Temmuz 2020 yılında Karlsruhe U17

1 Temmuz 2021 yılında Karlsruhe U19

1 Temmuz 2022 yılında Karlsruhe

Max Weiss kimdir

Max Weiss Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Max Weiss şuan Karlsruhe takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TSG 1899 Hoffenheim (-2018), SV Sandhausen (2018-2019), Karlsruher SC (2019-)

Max Weiss Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U19 takımında 12 numaralı formasıyla 20 Ekim 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 12 numaralı formasıyla 17 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Max Weiss nereli

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