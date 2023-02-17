Maxen Kapo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxen Kapo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maxen Kapo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maxen Kapo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maxen Kapo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxen Kapo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxen Kapo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxen Kapo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxen Kapo 19 Ocak 2001 tarihinde Quincy-sous-Sénart şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxen Kapo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BS Group - BS Law yapmaktadır. Maxen Kapo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etoile Carouge FC futbol takımında oynamaktadır. Etoile Carouge FC takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maxen Kapo'nin Etoile Carouge FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maxen Kapo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/m.kapo6

Maxen Kapoboyu ve yaşı kaç

Maxen Kapo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maxen Kapo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Maxen Kapo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxen Kapo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Paris SG U17

1 Temmuz 2018 yılında Paris SG U19

1 Temmuz 2020 yılında Paris SG B

1 Temmuz 2021 yılında Lausanne-Sport

7 Temmuz 2022 yılında Etoile Carouge

30 Haziran 2023 yılında Lausanne-Sport

Maxen Kapo kimdir

Maxen Kapo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxen Kapo şuan Etoile Carouge FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

USM Malakoff (2007-2013), Paris Saint-Germain (2013-2020)

Maxen Kapo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fransa U19 takımında 6 numaralı formasıyla 25 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Maxen Kapo nereli

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