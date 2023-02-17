Maxence Maisonneuve kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxence Maisonneuve Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxence Maisonneuve adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxence Maisonneuve Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxence Maisonneuve 11 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxence Maisonneuve Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maxence Maisonneuve, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympic Club Charleroi Farciennes futbol takımında oynamaktadır. Olympic Club Charleroi Farciennes takımına 3 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Maxence Maisonneuve'nin Olympic Club Charleroi Farciennes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maxence Maisonneuve Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maxence Maisonneuve isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Maxence Maisonneuve Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxence Maisonneuve futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Martigues

1 Temmuz 2019 yılında Clermont B

1 Temmuz 2020 yılında Aurillac-Arpaj.

1 Temmuz 2021 yılında US Saint-Malo

3 Ağu 2022 yılında Olym. Charleroi

Maxence Maisonneuve Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxence Maisonneuve şuan Olympic Club Charleroi Farciennes takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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