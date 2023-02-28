Maxim Bardis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxim Bardis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxim Bardis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxim Bardis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxim Bardis 16 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. Moldova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxim Bardis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sfîntul Gheorghe Suruceni futbol takımında oynamaktadır. FC Sfîntul Gheorghe Suruceni takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maxim Bardis'nin FC Sfîntul Gheorghe Suruceni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maxim Bardis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maza.b16/

Maxim Bardis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maxim Bardis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maxim Bardis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxim Bardis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2017 yılında FC Sheriff

1 Mart 2019 yılında Dinamo-Auto

1 Temmuz 2022 yılında Sfintul Gheor.

Maxim Bardis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxim Bardis şuan FC Sfîntul Gheorghe Suruceni takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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