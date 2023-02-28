Maxim Cojocaru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxim Cojocaru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maxim Cojocaru kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maxim Cojocaru ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maxim Cojocaru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxim Cojocaru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maxim Cojocaru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxim Cojocaru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxim Cojocaru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxim Cojocaru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxim Cojocaru 13 Ocak 1998 tarihinde Cahul şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Moldova uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxim Cojocaru Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Perfect Element BV yapmaktadır. Maxim Cojocaru, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Petrocub Hîncești futbol takımında oynamaktadır. FC Petrocub Hîncești takımına 7 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Maxim Cojocaru'nin FC Petrocub Hîncești ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Maxim Cojocaru Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maxim_cojocaru98/

Maxim Cojocaru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maxim Cojocaru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Maxim Cojocaru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxim Cojocaru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Dacia

19 Şubat 2018 yılında Ventspils

5 Temmuz 2018 yılında FC Petrocub

25 Ocak 2019 yılında FC Sheriff

7 Mart 2022 yılında Petrocub

Maxim Cojocaru kimdir

Maxim Cojocaru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxim Cojocaru şuan FC Petrocub Hîncești takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Maxim Cojocaru Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Moldova takımında 16 numaralı formasıyla 7 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U21 takımında 18 numaralı formasıyla 4 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Moldova U17 takımında 10 numaralı formasıyla 15 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Maxim Cojocaru nereli

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