Maxim Manastirli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxim Manastirli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxim Manastirli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxim Manastirli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxim Manastirli 1 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Moldova uyrukludur.Gerçek adı da Maxim Manastîrlî şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxim Manastirli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pelican Agency yapmaktadır. Maxim Manastirli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Maxim Manastirli'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maxim Manastirli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/xefunnn/

Maxim Manastirli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maxim Manastirli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maxim Manastirli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxim Manastirli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2021 yılında FC Sucleia

23 Temmuz 2022 yılında Dinamo-Auto

14 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Maxim Manastirli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxim Manastirli şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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