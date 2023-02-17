Maxim Nys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxim Nys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxim Nys adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxim Nys Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxim Nys 28 Ekim 1996 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxim Nys Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maxim Nys, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KSK Heist futbol takımında oynamaktadır. KSK Heist takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Maxim Nys'nin KSK Heist ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maxim Nys Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maxim Nys isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maxim Nys Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxim Nys futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Beveren Res.

1 Temmuz 2016 yılında Waasl.-Beveren

20 Temmuz 2018 yılında FCV Dender EH

1 Temmuz 2020 yılında KSK Heist

Maxim Nys Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxim Nys şuan KSK Heist takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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