Maxim Potirniche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxim Potirniche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxim Potirniche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxim Potirniche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxim Potirniche 13 Haziran 1989 tarihinde Chişinău şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Maxim Potîrniche şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxim Potirniche Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GLOBAL Sportsmanagement yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Petrocub Hîncești futbol takımında oynamaktadır. FC Petrocub Hîncești takımına 25 Ağustos 2017 tarihinde katılmıştır. Maxim Potirniche'nin FC Petrocub Hîncești ile sözleşmesi 15 Ağustos 2024 tarihinde bitmektedir.

Maxim Potirniche Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maxipotirniche/

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Maxim Potirniche Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maxim Potirniche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Maxim Potirniche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxim Potirniche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Ac. Chisinau

7 Eylül 2012 yılında Iskra-Stali

10 Mart 2013 yılında Belshina

14 Şubat 2014 yılında ROW Rybnik

15 Temmuz 2014 yılında Zimbru Chisinau

8 Mart 2015 yılında FC Sheriff

1 Ağustos 2016 yılında Kulüpsüz

30 Eylül 2016 yılında FC Sheriff

25 Ağustos 2017 yılında FC Petrocub

Maxim Potirniche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxim Potirniche şuan FC Petrocub Hîncești takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Maxim Potirniche Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moldova takımında 4 numaralı formasıyla 10 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U21 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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