Maxim Schroder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxim Schroder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxim Schroder adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxim Schroder Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxim Schroder 15 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxim Schroder Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KL Sportsbase yapmaktadır. Maxim Schroder, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortuna Düsseldorf II futbol takımında oynamaktadır. Fortuna Düsseldorf II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maxim Schroder'nin Fortuna Düsseldorf II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maxim Schroder Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maxim Schroder isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maxim Schroder Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxim Schroder futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Münster Alt.

1 Temmuz 2019 yılında VfL Bochum U17

1 Temmuz 2020 yılında VfL Bochum U19

1 Temmuz 2021 yılında Pr. Münster U19

1 Temmuz 2022 yılında Düsseldorf II

Maxim Schroder Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxim Schroder şuan Fortuna Düsseldorf II takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TSV Marl-Hüls (-2018), Preußen Münster (2018/19), VfL Bochum (2019-)

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