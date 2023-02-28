Maxim Tissot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxim Tissot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxim Tissot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxim Tissot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxim Tissot 13 Nisan 1992 tarihinde Gatineau, Quebec şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kanada uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxim Tissot Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OBELISQ yapmaktadır. Maxim Tissot, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Ottawa futbol takımında oynamaktadır. Atlético Ottawa takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Maxim Tissot'nin Atlético Ottawa ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maxim Tissot Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maximtissot/

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Maxim Tissot Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maxim Tissot isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Maxim Tissot Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxim Tissot futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2009 yılında Impact Academy

26 Şubat 2013 yılında Montreal

28 Haziran 2016 yılında Kulüpsüz

15 Temmuz 2016 yılında Ottawa Fury

24 Şubat 2017 yılında D.C. United

15 Mart 2017 yılında Richmond

7 Mayıs 2017 yılında D.C. United

9 Mayıs 2017 yılında SF Deltas

10 Ocak 2018 yılında Ottawa Fury

1 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

22 Temmuz 2020 yılında Forge FC

26 Ocak 2022 yılında Atl. Ottawa

Maxim Tissot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxim Tissot şuan Atlético Ottawa takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maxim Tissot Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Outaouais AAA (2004-2008), Montreal Impact (2009-2013)

Kanada takımında 24 numaralı formasıyla 16 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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