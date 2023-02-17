Maxime Afonso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxime Afonso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxime Afonso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxime Afonso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxime Afonso 30 Ocak 1996 tarihinde Fribourg şehrinde doğmuştur. İsviçre,Portekiz uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxime Afonso Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maxime Afonso, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bulle futbol takımında oynamaktadır. FC Bulle takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Maxime Afonso'nin FC Bulle ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maxime Afonso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maxime Afonso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maxime Afonso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxime Afonso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Bulle

Maxime Afonso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxime Afonso şuan FC Bulle takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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