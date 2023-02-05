Maxime Barthelme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxime Barthelme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxime Barthelme adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxime Barthelme Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxime Barthelme 8 Eylül 1988 tarihinde Sartrouville şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxime Barthelme Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hexagon yapmaktadır. Maxime Barthelme, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guingamp futbol takımında oynamaktadır. Guingamp takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Maxime Barthelme'nin Guingamp ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maxime Barthelme Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/barthelm_maxime

http://www.instagram.com/maxime_barthelme28/

Haberin Devamı

Maxime Barthelme Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maxime Barthelme isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Maxime Barthelme Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxime Barthelme futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında RC Paris

1 Temmuz 2009 yılında FC Lorient

26 Ağu 2010 yılında Paris FC

30 Haziran 2011 yılında FC Lorient

31 Ağu 2017 yılında LB Châteauroux

1 Temmuz 2019 yılında Troyes

5 Temmuz 2021 yılında Guingamp

Maxime Barthelme Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxime Barthelme şuan Guingamp takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Houilles AC, Le Pecq

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.