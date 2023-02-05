Maxime Bastian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxime Bastian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxime Bastian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxime Bastian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxime Bastian 9 Mayıs 2001 tarihinde Saverne şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxime Bastian Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Team Spirit Football Consult. yapmaktadır. Maxime Bastian, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Annecy futbol takımında oynamaktadır. FC Annecy takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Maxime Bastian'nin FC Annecy ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maxime Bastian Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/max_bas19

Maxime Bastian Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maxime Bastian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maxime Bastian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxime Bastian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında R. Strasbourg B

1 Temmuz 2021 yılında R. Strasbourg

2 Temmuz 2021 yılında FC Annecy

30 Haziran 2023 yılında R. Strasbourg

Maxime Bastian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxime Bastian şuan FC Annecy takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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