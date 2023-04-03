Maxime Bisleau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxime Bisleau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxime Bisleau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Maxime Bisleau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Maxime Bisleau 18 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Maxime Bisleau Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini USM GROUP yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Chamois Niort B futbol takımında oynamaktadır. FC Chamois Niort B takımına - tarihinde katılmıştır. Maxime Bisleau'nin FC Chamois Niort B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Maxime Bisleau Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Maxime Bisleau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Maxime Bisleau şuan FC Chamois Niort B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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