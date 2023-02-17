Maxime Cavelier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxime Cavelier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxime Cavelier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxime Cavelier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxime Cavelier 8 Ağu 2002 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxime Cavelier Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IOVINO FOOTBALL MANAGEMENT yapmaktadır. Maxime Cavelier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFC Lüttich futbol takımında oynamaktadır. RFC Lüttich takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Maxime Cavelier'nin RFC Lüttich ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maxime Cavelier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maxime Cavelier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Maxime Cavelier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxime Cavelier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Gent Altyapı

1 Temmuz 2018 yılında KAA Gent U18

1 Temmuz 2020 yılında KAA Gent U21

1 Temmuz 2021 yılında RFC Lüttich

Maxime Cavelier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxime Cavelier şuan RFC Lüttich takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maxime Cavelier Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Libramont, Standard de Liège (-2017), KAA Gent (2017-2020)

Belçika U17 takımında 7 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 19 numaralı formasıyla 6 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Belçika U15 takımında 2 numaralı formasıyla 16 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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