Maxime Deruffe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxime Deruffe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxime Deruffe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxime Deruffe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxime Deruffe 13 Mayıs 1988 tarihinde Saint-Dizier şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxime Deruffe Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Esch futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Esch takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Maxime Deruffe'nin Jeunesse Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maxime Deruffe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/max.deruffe9/

Maxime Deruffe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maxime Deruffe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maxime Deruffe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxime Deruffe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında SA Sézanne

1 Temmuz 2012 yılında RC Epernay

1 Temmuz 2018 yılında Differdange 03

1 Temmuz 2020 yılında Hamm Benfica

1 Temmuz 2021 yılında Jeunesse Esch

Maxime Deruffe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxime Deruffe şuan Jeunesse Esch takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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