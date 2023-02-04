Maxime Do Couto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxime Do Couto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxime Do Couto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxime Do Couto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxime Do Couto 13 Aralık 1996 tarihinde Neuilly-sur-Seine şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Fransa,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Maxime Do Couto Teixeira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxime Do Couto Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FK Sport Management SRL yapmaktadır. Maxime Do Couto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sochaux-Montbéliard futbol takımında oynamaktadır. FC Sochaux-Montbéliard takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Maxime Do Couto'nin FC Sochaux-Montbéliard ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maxime Do Couto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maxime Do Couto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Maxime Do Couto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxime Do Couto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Tours FC

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

6 Ekim 2017 yılında Avoine OCC

25 Temmuz 2018 yılında Olimpik Donetsk

1 Temmuz 2021 yılında FC Sochaux

Maxime Do Couto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxime Do Couto şuan FC Sochaux-Montbéliard takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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