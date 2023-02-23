Maxime Dominguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxime Dominguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maxime Dominguez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maxime Dominguez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maxime Dominguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxime Dominguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maxime Dominguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxime Dominguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxime Dominguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxime Dominguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxime Dominguez 1 Şubat 1996 tarihinde Genf şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İsviçre,İspanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxime Dominguez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Maxime Dominguez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miedz Legnica futbol takımında oynamaktadır. Miedz Legnica takımına 10 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Maxime Dominguez'nin Miedz Legnica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maxime Dominguez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_dominguezmaxime34/

Maxime Dominguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maxime Dominguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Maxime Dominguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxime Dominguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Servette U18

30 Ocak 2014 yılında Servette FC

22 Şubat 2015 yılında FC Zürich U21

6 Ekim 2015 yılında Servette FC

7 Ekim 2015 yılında FC Zürich U21

1 Ocak 2016 yılında FC Zürich

20 Temmuz 2016 yılında Lausanne-Sport

9 Eylül 2020 yılında Neuchâtel Xamax

10 Temmuz 2021 yılında Miedz Legnica

Maxime Dominguez kimdir

Maxime Dominguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxime Dominguez şuan Miedz Legnica takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CS Chênois, Servette FC

Maxime Dominguez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U19 takımında 10 numaralı formasıyla 5 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 10 numaralı formasıyla 6 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 10 numaralı formasıyla 30 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Maxime Dominguez nereli

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