Maxime Dupe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxime Dupe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxime Dupe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxime Dupe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxime Dupe 4 Mart 1993 tarihinde Malestroit şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxime Dupe Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SVF FOOT yapmaktadır. Maxime Dupe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Toulouse futbol takımında oynamaktadır. FC Toulouse takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Maxime Dupe'nin FC Toulouse ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maxime Dupe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/maximedupe

Maxime Dupe Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maxime Dupe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Maxime Dupe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxime Dupe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Nantes B

1 Temmuz 2011 yılında FC Nantes

27 Temmuz 2019 yılında Clermont Foot

30 Haziran 2020 yılında FC Nantes

1 Temmuz 2020 yılında Toulouse

Maxime Dupe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxime Dupe şuan FC Toulouse takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

JA Pleucadeuc (1999-2004), Vannes OC (2004-2008), FC Nantes (2008-2011)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.