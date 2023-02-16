Maxime Esteve kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxime Esteve Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxime Esteve adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxime Esteve Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxime Esteve 26 Mayıs 2002 tarihinde Montpellier şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxime Esteve Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DW Sports Management yapmaktadır. Maxime Esteve, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montpellier HSC futbol takımında oynamaktadır. Montpellier HSC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Maxime Esteve'nin Montpellier HSC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Maxime Esteve Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/maxime.esteve14

Maxime Esteve Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maxime Esteve isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Maxime Esteve Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxime Esteve futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Montpellier B

1 Temmuz 2021 yılında Montpellier

Maxime Esteve Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxime Esteve şuan Montpellier HSC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maxime Esteve Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Olympique Saint-Andréen (2009-2010), Canet Roussillon FC (2010-2013), Montpellier HSC (2013-2020)

Fransa U20 takımında 15 numaralı formasıyla 10 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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