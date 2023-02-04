Maxime Gonalons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxime Gonalons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxime Gonalons adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxime Gonalons Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxime Gonalons 10 Mart 1989 tarihinde Vénissieux şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxime Gonalons Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Frederic Guerra Player Agent yapmaktadır. Maxime Gonalons, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clermont Foot 63 futbol takımında oynamaktadır. Clermont Foot 63 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maxime Gonalons'nin Clermont Foot 63 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maxime Gonalons Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MaxGonalons

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http://www.instagram.com/maximegonalons/

http://www.facebook.com/MaxGonalonsOfficiel

Maxime Gonalons Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maxime Gonalons isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 16.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Maxime Gonalons Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxime Gonalons futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Olymp. Lyon B

1 Temmuz 2009 yılında Olimpik Lyon

3 Temmuz 2017 yılında Roma

20 Ağu 2018 yılında Sevilla

30 Haziran 2019 yılında Roma

2 Eylül 2019 yılında Granada

3 Ağu 2020 yılında Roma

11 Ağu 2020 yılında Granada

1 Temmuz 2022 yılında Clermont Foot

Maxime Gonalons Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxime Gonalons şuan Clermont Foot 63 takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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