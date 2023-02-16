Maxime Hautbois kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxime Hautbois Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxime Hautbois adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxime Hautbois Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxime Hautbois 3 Ocak 1991 tarihinde Laval şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxime Hautbois Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maxime Hautbois, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Lavallois futbol takımında oynamaktadır. Stade Lavallois takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Maxime Hautbois'nin Stade Lavallois ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maxime Hautbois Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maxime Hautbois isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maxime Hautbois Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxime Hautbois futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Stade Lavallois

1 Temmuz 2018 yılında AS Lyon-Duchère

8 Temmuz 2021 yılında Stade Lavallois

Maxime Hautbois Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxime Hautbois şuan Stade Lavallois takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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