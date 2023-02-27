Maxime Loichot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxime Loichot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxime Loichot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxime Loichot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxime Loichot 3 Mayıs 1998 tarihinde Montbéliard şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxime Loichot Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maxime Loichot, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC UNA Strassen futbol takımında oynamaktadır. FC UNA Strassen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maxime Loichot'nin FC UNA Strassen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maxime Loichot Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maxime Loichot isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maxime Loichot Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxime Loichot futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Sochaux B

1 Temmuz 2018 yılında Jura Dolois

1 Temmuz 2019 yılında ASM Belfort

1 Temmuz 2022 yılında FC UNA Strassen

Maxime Loichot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxime Loichot şuan FC UNA Strassen takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

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