Maxime Mignon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxime Mignon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxime Mignon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxime Mignon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxime Mignon 17 Ağu 1990 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxime Mignon Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Managevo yapmaktadır. Maxime Mignon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

URSL Visé futbol takımında oynamaktadır. URSL Visé takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maxime Mignon'nin URSL Visé ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maxime Mignon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maxime Mignon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maxime Mignon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxime Mignon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında RFC Seraing

1 Temmuz 2022 yılında URSL Visé

Maxime Mignon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxime Mignon şuan URSL Visé takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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