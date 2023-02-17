Maxime Pau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxime Pau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maxime Pau kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maxime Pau ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maxime Pau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxime Pau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxime Pau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxime Pau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxime Pau 31 Mart 2000 tarihinde Lille şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Fransa,Kamerun uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxime Pau Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maxime Pau, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RAAL La Louvière futbol takımında oynamaktadır. RAAL La Louvière takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maxime Pau'nin RAAL La Louvière ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maxime Pauboyu ve yaşı kaç

Maxime Pau Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maxime Pau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Maxime Pau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxime Pau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında LOSC Lille B

26 Temmuz 2021 yılında Hyères 83

13 Temmuz 2022 yılında AS Saint-Priest

24 Ocak 2023 yılında La Louvière

Maxime Pau kimdir

Maxime Pau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxime Pau şuan RAAL La Louvière takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

US Ronchin (2005-2006), LOSC Lille (2006-2017)

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Maxime Pau nereli

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