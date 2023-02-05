Maxime Sivis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxime Sivis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxime Sivis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxime Sivis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxime Sivis 1 Nisan 1998 tarihinde Cholet şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Fransa,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxime Sivis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Maxime Sivis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guingamp futbol takımında oynamaktadır. Guingamp takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Maxime Sivis'nin Guingamp ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maxime Sivis Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maxime Sivis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maxime Sivis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxime Sivis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Quevilly B

1 Ocak 2019 yılında Quevilly Rouen

1 Temmuz 2019 yılında Concarneau

1 Temmuz 2020 yılında Red Star FC

1 Temmuz 2021 yılında Guingamp

Maxime Sivis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxime Sivis şuan Guingamp takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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