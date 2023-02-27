Maxime Spano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxime Spano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxime Spano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxime Spano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxime Spano 31 Ekim 1994 tarihinde Aubagne şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Cezayir,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Maxime Spano Rahou şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxime Spano Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fostersportmanagement yapmaktadır. Maxime Spano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kauno Zalgiris futbol takımında oynamaktadır. FK Kauno Zalgiris takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maxime Spano'nin FK Kauno Zalgiris ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maxime Spano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maxime_spanorahou/

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Maxime Spano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maxime Spano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Maxime Spano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxime Spano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Cannes B

1 Temmuz 2012 yılında Nîmes B

18 Ekim 2013 yılında ES Pennoise

1 Temmuz 2014 yılında Toulouse

13 Temmuz 2016 yılında Grenoble

1 Temmuz 2019 yılında Valenciennes FC

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

19 Ocak 2023 yılında Kauno Zalgiris

Maxime Spano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxime Spano şuan FK Kauno Zalgiris takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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