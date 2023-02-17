Maxime Tahara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxime Tahara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxime Tahara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxime Tahara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxime Tahara 21 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxime Tahara Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maxime Tahara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oud-Heverlee Leuven U23 futbol takımında oynamaktadır. Oud-Heverlee Leuven U23 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Maxime Tahara'nin Oud-Heverlee Leuven U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maxime Tahara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maxime Tahara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Maxime Tahara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxime Tahara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Brügge Altya

1 Temmuz 2018 yılında FC Brügge U18

1 Temmuz 2019 yılında FC Brügge U21

1 Temmuz 2020 yılında OH Leuven U21

Maxime Tahara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxime Tahara şuan Oud-Heverlee Leuven U23 takımında oynamakta ve 57 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maxime Tahara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KFC Hever, SK Kampenhout, K Lierse SK (-2016), Club Brugge (2016-2019)

Belçika U17 takımında 18 numaralı formasıyla 25 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U15 takımında 19 numaralı formasıyla 16 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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