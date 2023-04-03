Maxime Wackers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxime Wackers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxime Wackers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxime Wackers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxime Wackers 1 Ocak 1998 tarihinde Villeneuve-d'Ascq şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxime Wackers Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini USM GROUP yapmaktadır. Maxime Wackers, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lorient B futbol takımında oynamaktadır. FC Lorient B takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Maxime Wackers'nin FC Lorient B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maxime Wackers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maxime Wackers isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maxime Wackers Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxime Wackers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında LOSC Lille U19

1 Temmuz 2017 yılında LOSC Lille B

3 Ağustos 2022 yılında Lorient B

Maxime Wackers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxime Wackers şuan FC Lorient B takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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