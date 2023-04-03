Maximilian Adamski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximilian Adamski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximilian Adamski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximilian Adamski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximilian Adamski 10 Mayıs 2002 tarihinde Bottrop şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Almanya,Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximilian Adamski Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports eXcellence Group yapmaktadır. Maximilian Adamski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortuna Düsseldorf II futbol takımında oynamaktadır. Fortuna Düsseldorf II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maximilian Adamski'nin Fortuna Düsseldorf II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maximilian Adamski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximilian Adamski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maximilian Adamski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximilian Adamski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında VfL Bochum Alt.

1 Temmuz 2018 yılında VfL Bochum U17

1 Temmuz 2019 yılında VfL Bochum U19

1 Temmuz 2021 yılında VfB Homberg

1 Temmuz 2022 yılında Düsseldorf II

Maximilian Adamski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximilian Adamski şuan Fortuna Düsseldorf II takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Rhenania Bottrop (-2011), FC Schalke 04 (2011-2017), VfL Bochum (2017-2021)

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