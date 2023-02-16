Maximilian Braune kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximilian Braune Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximilian Braune adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximilian Braune Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximilian Braune 6 Temmuz 2003 tarihinde Oberhausen şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximilian Braune Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON U23 yapmaktadır. Maximilian Braune, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSV Duisburg futbol takımında oynamaktadır. MSV Duisburg takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Maximilian Braune'nin MSV Duisburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maximilian Braune Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximilian Braune isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maximilian Braune Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximilian Braune futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Schalke 04 Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Schalke 04 U16

1 Temmuz 2019 yılında Schalke 04 U17

1 Temmuz 2020 yılında Duisburg U19

2 Şubat 2022 yılında MSV Duisburg

Maximilian Braune Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximilian Braune şuan MSV Duisburg takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Mülheimer SV 07 (2006-2009), Rot-Weiß Oberhausen (2009-2011), FC Schalke 04 (2011-2020), MSV Duisburg (2020-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.