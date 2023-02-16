Maximilian Breunig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximilian Breunig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maximilian Breunig kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maximilian Breunig ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maximilian Breunig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximilian Breunig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximilian Breunig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximilian Breunig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximilian Breunig 14 Ağu 2000 tarihinde Würzburg şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximilian Breunig Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Robert Schneider yapmaktadır. Maximilian Breunig, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Freiburg II futbol takımında oynamaktadır. SC Freiburg II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maximilian Breunig'nin SC Freiburg II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maximilian Breunigboyu ve yaşı kaç

Maximilian Breunig Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximilian Breunig isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Maximilian Breunig Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximilian Breunig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Würzb. Ki. U17

1 Ağu 2017 yılında Würzb. Ki. U19

1 Temmuz 2018 yılında Ingolstadt U19

30 Haziran 2019 yılında Würzb. Ki. U19

1 Temmuz 2019 yılında Würzb. Kickers

14 Eylül 2020 yılında Admira Wacker

30 Haziran 2021 yılında Würzb. Kickers

1 Temmuz 2022 yılında SC Freiburg II

Maximilian Breunig kimdir

Maximilian Breunig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximilian Breunig şuan SC Freiburg II takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Maximilian Breunig nereli

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