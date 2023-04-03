Maximilian Dietz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximilian Dietz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximilian Dietz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximilian Dietz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximilian Dietz 9 Şubat 2002 tarihinde New York City, New York şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Maximilian Solomon Dietz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximilian Dietz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B O K S yapmaktadır. Maximilian Dietz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Greuther Fürth II futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Greuther Fürth II takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maximilian Dietz'nin SpVgg Greuther Fürth II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maximilian Dietz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maxidietz_/

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Maximilian Dietz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximilian Dietz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Maximilian Dietz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximilian Dietz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Frankfurt Alt.

1 Temmuz 2015 yılında FSV Frankf. Jgd

1 Temmuz 2017 yılında SC Freiburg U17

1 Temmuz 2019 yılında SC Freiburg U19

1 Temmuz 2021 yılında SC Freiburg II

4 Temmuz 2022 yılında Gr. Fürth II

Maximilian Dietz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximilian Dietz şuan SpVgg Greuther Fürth II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maximilian Dietz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SG Bornheim/GW (-2010), Eintracht Frankfurt (2010-2015), FSV Frankfurt (2015-2017), SC Freiburg (2017-2021)

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 18 numaralı formasıyla 3 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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